Auf den Fanmeilen, an den Spielorten, auf Bahnhöfen und Parkplätzen, aber auch an den Trainingsquartieren der Nationalmannschaften wollen Netzbetreiber eigene mobile 5G-Sender sowie temporäre Masten aufstellen, die nach der EM wieder abgebaut werden. O2 etwa will einen 5G-Sender unter anderem am Eisernen Steg in Frankfurt aufbauen. So soll das Netz stabil bleiben, auch wenn sich viele Menschen gleichzeitig in einer Mobilfunkzelle aufhalten.

Die Betreiber wollen aber noch weiter gehen und das Netz auch grundsätzlich ausbauen: Vodafone will sein Mobilfunknetz bis zum Anpfiff der EM deutschlandweit mit 650 Baumaßnahmen an 50 Standorten verstärkt haben. Die Telekom hat angekündigt, an 430 Orten auszubauen.