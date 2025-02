Erlensee: Fußgänger auf Autohof erfasst

Bei einem Unfall auf dem Autohof Neuberg in Erlensee (Main-Kinzig) ist ein 57 Jahre alter Fußgänger am Sonntag schwer am Kopf verletzt worden.

Veröffentlicht am 02.02.25 um 13:39 Uhr









Ein Autofahrer hatte ihn erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der 57-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden.