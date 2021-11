Die Unfallstelle auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt.

Fußgänger in Frankfurt von Lkw erfasst und getötet

Im Frankfurter Ostend ist ein Fußgänger beim Überqueren der Hanauer Landstraße von einem Lkw angefahren worden. Der 40 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ein Lkw-Fahrer hat am Samstagabend gegen 18.30 Uhr im Frankfurter Ostend einen Fußgänger erfasst und getötet. Der 40-Jährige habe die Hanauer Landstraße in Höhe der Straßenbahn-Haltestelle Riederhöfe nahe dem Ratswegkreisel überqueren wollen und sei von dem rechts abbiegenden Lkw angefahren worden, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Überwachungskameras werden ausgewertet

Der konkrete Hergang des Unfalls war zunächst noch unklar. Ein Gutachter soll dies klären. Zudem werten die Ermittler die Bilder von Video-Überwachungskameras aus. "Es gibt unterschiedliche Aussagen über den Unfallhergang", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Eine Ampel - weder für Fußgänger noch für Fahrzeuge - gibt es an dieser Stelle nicht. Auf der Hanauer Landstraße kam es in Folge des Unfalls stadtauswärts zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.