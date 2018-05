Ein 50 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf einem Autobahnteilstück des Gießener Rings unterwegs gewesen - zu Fuß. Ein Auto erfasste und tötete ihn.

Der 50-Jährige ging am Samstag gegen 0.45 Uhr zu Fuß auf dem Gießener Ring. Kurz hinter der Anschlussstelle Wieseck der A485 stieß der SUV eines 43-jährigen Marburgers mit ihm zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer hatte noch auszuweichen versucht, jedoch erfasste er den Fußgänger seitlich.

Der Fußgänger wurde nach rechts auf den Standstreifen geschleudert, wo er an seinen schweren Verletzungen starb. Warum der Mann über die Autobahn gegangen war, ist unklar. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

