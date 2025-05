Fußgängerin an Überweg von Auto erfasst und verletzt

Eine 48-jährige Frau ist beim Überqueren einer Straße in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Veröffentlicht am 29.05.25 um 11:05 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah ein 88 Jahre alter Autofahrer die Frau am Mittwochnachmittag auf dem Fußgängerüberweg. Die 48-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.