Eine Fußgängerin ist von einem Auto in Frankfurt angefahren und schwer verletzt worden.

Die 84-Jährige habe am Montagabend eine Straße überqueren wollen, als ein 37 Jahre alter Autofahrer beabsichtigte in diese abzubiegen, teilte die Polizei mit. Er fuhr die Frau an - sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigten beide Ampeln, die die beiden Unfallbeteiligten zuvor passierten, grün an, hieß es.