Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall in am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Sie schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr.

Ein 71 Jahre alter Autofahrer hatte die Frau übersehen, als er in Offenbach aus einer Tiefgarage fuhr und abbiegen wollte. Die Frau hatte gerade die Straße überqueren wollen. Sie kam in eine Klinik.