Eine Fußgängerin in Wiesbaden ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Die 61-Jährige hatte gerade eine Straße im Westen der Stadt überquert, als sie vom Wagen einer 44-Jährigen erfasst wurde, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Die Schwerverletzte kam nach dem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus.