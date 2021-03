Die Babyleiche war in diesen Kapuzenpullover eingewickelt.

Die Babyleiche war in diesen Kapuzenpullover eingewickelt. Bild © Polizeipräsidium Nordhessen

Fußgängerin findet Babyleiche in Waldkappel

In Kapuzenpullover eingewickelt

Schrecklicher Fund in Waldkappel: Eine Spaziergängerin hat neben einem Radweg eine Babyleiche entdeckt. Das tote Neugeborene war in einen Kapuzenpullover eingewickelt.

Die Babyleiche wurde inzwischen obduziert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper am Montagmittag neben dem Radweg in Waldkappel-Bischhausen (Werra-Meißner) entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort daraufhin großflächig ab. Wie das tote Baby dorthin kam, ist noch unklar.

Das tote Kind war eingewickelt in einen roten Kapuzenpullover und ein lilafarbenes Handtuch. Angaben zur möglichen Todesursache und zu den Hintergründen machten die Ermittler zunächst nicht. Zeugen hatten berichtet, dass der Kapuzenpullover des Kindes schon am Samstagmittag vom Radweg aus zu sehen gewesen sei.

