Bei einem Unfall in der Limburger Altstadt ist eine 47 Jahre alte Fußgängerin am Freitag schwer verletzt worden.

Die Frau wurde laut Polizei von einem Auto erfasst.Die 76 Jahre alte Fahrerin hatte in einem Parkhaus die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war durch die Schranke gerast. Sie überfuhr eine Laterne und kam erst an einer Hauswand zum Stehen. Eigenen Angaben zufolge war sie an den Pedalen hängengeblieben. Die 76-Jährige und ihre 85 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 16.000 Euro.