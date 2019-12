Bei einem Unfall an einer Ampel in Schauenburg (Kassel) ist eine Fußgängerin am Sonntag schwer verletzt worden.

Die 51-Jährige überquerte nach Polizeiangaben vom Montag gerade die Straße, als sie vom Auto eines 80-Jährigen erfasst wurde. Die Fußgängerampel sei grün gewesen, weswegen die Beamten jetzt Unfallzeugen suchen.