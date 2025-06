Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr.

E-Mail*

Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.*