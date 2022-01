Ein 31-jähriger Fahrer hat beim Ausfahren aus einem Firmengelände in Fulda mit dem Auto eine Fußgängerin erfasst.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Pkw-Fahrer die 78-Jährige am Samstag auf dem Gehweg übersehen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.