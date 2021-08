Fußgängerin und Radler in Streit

Strafanzeige Fußgängerin und Radler in Streit

Eine 27 Jahre alte Fußgängerin und ein 13 Jahre alter Radfahrer sind am Sonntag in Eschwege in Streit geraten.

Laut Polizei war der 13-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg sehr dicht an der Frau vorbeigefahren. Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf soll der 13-Jährige die Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Beamten mitteilten. Sie erstattete Strafanzeige.