Garantie für Polizei-Standort in Rotenburg (Hersfeld-Rotenburg)

Die Ausbildungsstätte der Bundespolizei bleibt langfristig erhalten.

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) verkündete am Montag eine Standortgarantie über das Jahr 2031 hinaus. Zudem solle die Sanierung am Bundespolizei-Standort in Eschwege (Werra-Meißner) forciert werden.