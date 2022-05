Ein Polizist in Zivil hat am Samstag zwei Diebe in Kassel erwischt, die vermutlich höherwertige Gartengeräte geklaut haben.

Wie die Polizei am Montag berichtete, erkannte der Beamte einen polizeibekannten 35-Jährigen, der zusammen mit einem 48-Jährigen mit Laubbläser, Motorsense, Schlagbohrer und anderen Geräten hantierte, die aus einem Vereinsheim gestohlen worden waren. Die beiden Männer wurden festgenommen.