Die Polizei ermittelt nach einem Brand einer Gartenhütte in Darmstadt gegen einen 18- und 19-Jährigen.

In der Nacht zum Mittwoch war eine Holzhütte im Stadtteil Arheilgen in Flammen aufgegangen, es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Noch in der selben Nacht nahmen die Beamten die jungen Männer fest, ihre Kleidung war angeschmort, roch nach Feuer und sie hatten Ruß an den Händen.