Die Polizei hat drei Männer in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) festgenommen, die am Dienstagvormittag in diverse Gartenhütten eingebrochen sein sollen.

Nach Hinweisen von Zeugen wurden die Tatverdächtigen im Alter von 24 bis 34 Jahren in Tatortnähe gestellt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Auf sie wartet nun ein Ermittlungsverfahren.