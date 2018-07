Gartenhütten in Ginsheim niedergebrannt

Mehrere Gartenhütten sind am frühen Mittwochmorgen in Ginsheim (Groß-Gerau) niedergebrannt.

In einer Kleingartensiedlung in Ginsheim (Groß-Gerau) standen am frühen Mittwochmorgen mehrere Gartenhütten in Flammen. Die Feuerwehr war um 4.30 Uhr vor Ort und bekämpfte die Flammen, trotzdem brannten die Hütten komplett aus. Die Kleingartensiedlung liegt am Ortseingang von Ginsheim an der L3040, die Straße war wegen der Löscharbeiten zeitweise blockiert.

Die Gartenhütten brannten am frühen Morgen nieder. Bild © Wiesbaden 112

Mehr als vier Stunden war die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung beschäftigt, gegen 9 Uhr waren die Arbeiten laut Polizei vorbei. Auch die Sperrung der L3040 wurde dann wieder aufgehoben. Insgesamt sollen acht bis neun Hütten niedergebrannt sein, teilte die Polizei mit. Der Auslöser des Feuers ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren 10.000 Euro.

