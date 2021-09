Gasalarm an Schule in Nidderau

Bei einem Experiment im Chemieunterricht an einer Schule in Nidderau (Main-Kinzig) ist am Montag Propangas ausgetreten.

Laut Polizei wurde die Leitung eines Gasbrenners nicht zugedreht. Die erhöhte Gaskonzentration im Raum löste den Melder aus. Verletzt wurde niemand.