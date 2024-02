Feuerwehrleute beim Einsatz in einem Chemiebetrieb in Hadamar.

Feuerwehrleute beim Einsatz in einem Chemiebetrieb in Hadamar. Bild © picture-alliance/dpa

Aus einem großen Tank im mittelhessischen Hadamar tritt "in großen Mengen" Gas aus. Anwohner mussten das Gebiet verlassen. Alle Versuche, das Leck zu schließen, scheiterten bislang.

Zu dem Austritt kam es nach Polizeiangaben am Montagmittag bei einem Unternehmen in Hadamar-Niederzeuzheim (Limburg-Weilburg).

Betroffen ist laut Einsatzleitung des Kreises ein mit 150 Tonnen Propangas gefüllter Tank. Ein Element der Tankkonstruktion, ein Flansch, sei abgerissen, es trete "in großen Mengen" Gas aus.

Minus 40 Grad Kälte machen Arbeiten besonders schwierig

Drei Versuche, das Leck zu reparieren, schlugen nach Angaben der Feuerwehr bis zum Abend fehl. Sie sprach von einer "statischen Gefahrenlage". Das austretende, hochentzündliche Gas werde rundherum mit Wasser bespritzt, um Funkenschlag zu verhindern.

Weiße Rauchwolken waren außerhalb der Sperrzone um den Gasaustritt zu sehen. Bild © 5vision.news

Sicherheitsingenieure bemühten sich den ganzen Nachmittag über, das Leck wieder zu schließen. Das auslaufende Flüssiggas sei kälter als minus 40 Grad, weshalb die Arbeiten vor Ort immer nur sehr kurz stattfinden konnten.

Keine Explosionsgefahr

Die Arbeiten hätten am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen werden müssen und würden am Dienstag fortgesetzt, sagte eine Sprecherin der Stadt Hadamar. Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist offen. Im schlimmsten Fall müsse das Gas vollständig abgelassen werden, hieß es.

Eine akute Explosionsgefahr an dem Tank bestehe nach Auskünften der Einsatzkräfte nicht, sagte die Stadt-Sprecherin. Es würden stetig Messungen durchgeführt. Möglicherweise sei das Leck bei Wartungs- und Reparaturarbeiten entstanden.

Anwohnerinnen und Anwohner können nicht zurück

Die Firma und ein Gebiet im Umkreis von 300 Metern wurden am Mittag evakuiert. Da der Sperrbezirk in ein Wohngebiet hineinreicht, mussten etwa 560 Menschen ihre Häuser verlassen. Sie können auch über Nacht nicht in ihre Wohnungen zurück. Auch Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in dem Gebiet mussten am Mittag abgeholt werden.

Von der Räumung betroffene Menschen wurden in einer Mehrzweckhalle untergebracht. Dort befanden sich laut Feuerwehr am Nachmittag etwa 60 Menschen. Nach Angaben der Einsatzleitung waren alle Feuerwehren aus Hadamar am Einsatzort, dazu Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes.

Zugausfälle auf der Linie RB90

Wegen des Gasaustritts sind die L3278 zwischen Niederzeuzheim und dem Abzweig nach Oberweyer und die K479 zwischen Niederzeuzheim und Oberzeuzheim gesperrt.

Ebenfalls betroffen ist der Bahnverkehr : Hier kommt es auf der Linie der hessischen Landesbahn (RB90) zu Zugausfällen.

Anwohnerinnen und Anwohner auch außerhalb der Sperrzone werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, offenes Feuer zu vermeiden und möglichst ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen.

