Bei einem Brand auf einem Campingplatz im nordhessischen Diemelsee ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar hatte es eine Stichflamme aus einer Gasflasche gegeben. Mehrere Wohnwagen brannten komplett aus.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Freitag gegen 17.20 Uhr. Ob technisches Versagen oder Fahrlässigkeit die Ursache sei, werde noch ermittelt.

Ein Bewohner des Campingplatzes in Diemelsee-Heringhausen (Waldeck-Frankenberg) zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Er schwebte am Abend noch in Lebensgefahr.

Sieben Wohnwagen ausgebrannt

Das Feuer griff auf insgesamt sieben Wohnwagen oder Wohmobile über. Sie brannten den Angaben zufolge komplett aus. Gegen 18 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Die 40 bis 50 Bewohnerinnen und Bewohner des Campingplatzes mussten ihre Wohnmobile, in denen sich weitere Gasflaschen befanden, zur Vorsicht verlassen. Sie wurden von der Feuerwehr betreut.