Gasflasche in Frankfurt fängt Feuer

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt ist am Samstagabend eine Gasflasche in Brand geraten.

Die Flammen griffen auf Teile der Wohnung über. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und kühlte drei weitere Gasflaschen, um eine Explosion zu verhindern. Die Wohnung sowie die Balkone im dritten und vierten Obergeschoss sind den Angaben zufolge vorläufig nicht nutzbar. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.