Gasflasche in in Bad Vilbel explodiert

Feuerwehreinsatz Gasflasche in in Bad Vilbel explodiert

Eine explodierte Gasflasche hat in der Nacht zum Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Bad Vilbel (Wetterau) ausgelöst.

Die Flasche sei aus noch ungeklärter Ursache auf einem Lagerplatz in Brand geraten, berichtete die Polizei am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Leergut, Müll und Bäume standen in Flammen. Auch auf einen abgestellten Lkw-Anhänger hätten die Flammen übergegriffen.