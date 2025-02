Laut Feuerwehr keine unmittelbare Gefahr: Gasgeruch in Kreisen Offenbach und Main-Kinzig

Die Feuerwehr ist am Montag im bayerisch-hessischen Grenzgebiet zu einem Großeinsatz ausgerückt, weil Anwohner mehrerer Gemeinden Gasgeruch gemeldet haben. Eine unmittelbare Gefahr gebe es nicht.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 14:16 Uhr

Die Ursache sei bislang unbekannt, sagte Kreisbrandmeister Markus Fischer. Anwohner sollten Fenster und Türen möglichst geschlossen halten. Teils würden die Bürger per Lautsprecher gewarnt. Betroffen waren auf hessischer Seite der Landkreis Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis.

In den betroffenen Orten wurden Messpunkte eingerichtet, um die Konzentration in der Umgebungsluft in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Zudem seien die Gasversorger eingebunden, um ihre Gasstationen und Leitungen zu überprüfen.