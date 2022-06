Auto kracht in Getränkemarkt

Gaspedal mit Bremse verwechselt Auto kracht in Getränkemarkt

Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in die Fensterfront eines Getränkemarktes in Bruchköbel (Main-Kinzig) gefahren.

Er hatte am Dienstagabend auf dem Parkplatz offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin krachte er mit hohem Tempo in die Glasfassade. Verletzt wurde niemand. Geschätzter Schaden: rund 8.000 Euro.