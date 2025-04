Gastro-Kurse sollen gegen Personalmangel helfen

Mit speziellen Kursen will der Gastronomieverband Dehoga Menschen für Restaurantjobs gewinnen. Das soll gegen den Personalmangel in der Branche helfen.

Mit den mehrmonatigen Kursen will der Branchenverband Dehoga in Frankfurt Personal gewinnen, um den Mangel an Mitarbeitern im Service und in der Küche der Gastronomie zu mildern.

Das Projekt "Kick-Start" richtet sich an Asylbewerber, Langzeitarbeits- lose und Ungelernte, die in den Kursen für Helferjobs vorbereitet werden. Die ersten Kurse begannen im November in Frankfurt.