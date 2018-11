Am Marktplatz in Fritzlar

Vermummte Männer haben in Fritzlar einen Gastwirt überfallen. Beim Kampf mit den beiden Tätern wurde der 48-Jährige schwer verletzt.

Der Gastwirt war am späten Donnerstagabend mit der Tagesabrechnung beschäftigt, als die beiden vermummten und in schwarz gekleideten Täter den Gastraum betraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es zu einem Kampf zwischen den mit einem Messer bewaffneten Angreifern und dem Gastwirt, in dessen Verlauf der 48-Jährige verletzt wurde. Anschließend flüchteten die beiden Männer.

Der Gastwirt kam in ein Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Nach Informationen der HNA musste der 48-Jährige notoperiert werden. Die Polizei wollte dies aus "ermittlungstaktischen Gründen" weder bestätigen noch dementieren.

Laut HNA handelt es sich um ein Restaurant und Hotel am historischen Marktplatz in Fritzlar. Ob bei dem Überall etwas geraubt wurde, ist noch nicht bekannt.

