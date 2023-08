Die geplanten gesetzlichen Lockerungen für Cannabis könnten laut Befürchtungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für eine Mehrbelastung der Beamtinnen und Beamten sorgen.

Der Referentenentwurf der Bundesregierung lasse offen, "mit welchem Personal der beabsichtigten Cannabis-Legalisierung begegnet werden soll", sagte GdP-Landdeschef Mohrherr am Dienstag in Wiesbaden - unter anderem mit Blick auf das Bahnhofsviertel in Frankfurt. Nach den Plänen sollen grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für über 18-Jährige erlaubt werden.