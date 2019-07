Nach dem Tod des Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof herrschen weiterhin Entsetzen und Fassungslosigkeit vor. Der 40-Jährige, der den Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben soll, schweigt zum Tatvorwurf. Die Polizei warnt vor Nachahmern.

Auf den ersten Blick scheint am Frankfurter Hauptbahnhof wieder der Alltag Einzug gehalten zu haben. Es ist Ferienzeit. Zwischen die täglichen Pendlerströme mischen sich Fernreisende, darunter zahlreiche Familien mit Kindern. Der Bahnverkehr läuft größtenteils nach Plan.

Mutmaßlicher Täter schweigt

Doch von Normalität ist der Frankfurter Verkehrsknotenpunkt auch am Dienstag weit entfernt. An Gleis 7 haben halten immer wieder Menschen inne, legen Blumen, Kuscheltiere und Briefe ab. Seit Montag ist so eine kleine improvisierte Gedenkstätte entstanden - bewacht von zwei Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn. Sie erinnert an den achtjährigen Jungen, der am Montag von einem 40-Jährigen vor einen einfahrenden ICE gestoßen und tödlich verletzt wurde.

"Es ist einfach erschütternd, da kommen einem wirklich die Tränen", fasst eine Passantin die Stimmung zusammen. Entsetzen, Fassungslosigkeit, Trauer sind die dominierenden Gefühle am Tag danach. Und immer wieder die Frage nach dem Warum? Warum stößt ein Mensch eine Mutter und ihr Kind vor einen Zug?

Das Tatmotiv können auch die Frankfurter Ermittler noch nicht beantworten. Der Verdächtige - ein 40 Jahre alter eritreischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz - schweigt nach Angaben der Staatsanwaltschaft zum Tatgeschehen. Ihm werden ein vollendetes und zwei versuchte Tötungsdelikte vorgeworfen, weil er nicht nur den Jungen, sondern auch dessen Mutter in das Gleisbett gestoßen haben und es bei einer dritten Person versucht haben soll. Die Mutter konnte sich retten, ihren Sohn jedoch nicht. Am Dienstag soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei warnt vor Nachahmern

Nach ersten Erkenntnissen bestand zwischen Täter und Opfern keinerlei Beziehung. Eine Tatsache, die das Verbrechen in den Augen vieler Besucher des Hauptbahnhofs noch sinnloser erscheinen lässt. Und die ein Gefühl von Unsicherheit hinterlässt - zumal es der zweite Vorfall dieser Art binnen weniger Tage ist. Erst vor wenigen Tagen war eine 34 Jahre alt Frau am Bahnhof der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Voerde vor einen Zug gestoßen worden und verstorben . Auch hier handelte der Täter ohne Vorwarnung. "Ich gucke jetzt natürlich ein bisschen mehr", sagt ein Pendler dem hr.

Die Tat beschäftigt derweil auch die Politik in der Bundeshauptstadt Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will sich am Dienstag "angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit" mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Unter anderem soll es um die Attacke am Frankfurter Bahnhof gehen. Die Ergebnisse sollen am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, warnte unterdessen vor Nachahmungstätern. Aus Großstädten wie Berlin seien Fälle sogenannter S- und U-Bahn-Schubser schon länger bekannt. "Die Polizei versucht sich nach jedem Fall präventiv besser einzustellen. Bei Taten, die vorsätzlich geschehen, stößt sie jedoch an ihre Grenzen", sagte Radek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mahnwachen am Fernbahnsteig

Während sich Ermittler und Behörden derzeit vorwiegend mit dem Täter und dem Tatgeschehen befassen, steht an Gleis 7 das Schicksal des getöteten Achtjährigen im Mittelpunkt. Bereits am Montagabend hatten rund 80 Menschen eine Mahnwache abgehalten. Für Dienstagabend 18.30 Uhr laden die evangelische Hoffnungsgemeinde und die ökumenische Bahnhofsmission zu einer weiteren Andacht im Frankfurter Hauptbahnhof ein. Sie soll neben dem Reisezentrum stattfinden.

