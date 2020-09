Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Gleich mehrere schwere Unfälle haben zwei von Hessens wichtigsten Pendlerstrecken am Montag lahmgelegt. Sowohl auf der A7 als auch der A5 kam es zu kilometerlangen Staus.

Mehrere Unfälle haben am Montagmorgen zwei der wichtigsten hessischen Pendlerstrecken für Autofahrer lahmgelegt. Die beiden Autobahnen A5 bei Friedberg und A7 bei Fulda mussten in Richtung Süden voll gesperrt werden. Während die Aufräumarbeiten auf der A7 gegen 10 Uhr beendet waren, sollte die A5 voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt bleiben.

Großeinsatz auf der A5

Auf der A7 war in der Nacht ein Lkw in Fahrtrichtung Würzburg umgekippt, nachdem ein Reifen geplatzt war. Dabei wurde auch die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Weniger glimpflich verliefen eine Reihe von Unfällen auf der A5. Dort waren zwischen Friedberg und Rastplatz Spießwald zwei Lkw ineinander gefahren. Einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Zusätzlich erschwert wurden die Rettungsarbeiten dadurch, dass es sich bei einem der Fahrzeuge um einen Gefahrguttransporter handelte, der brennbaren Treibstoff geladen hatte. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort - auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Stau rund um Friedberg

Der Unfall ereignete sich an einem Stauende. Dieser hatte sich gebildet, nachdem es zunächst zwischen den Anschlussstellen Bad Homburger Kreuz und Niederrad zu einem Unfall gekommen war. Während sich dieser Stau inzwischen wieder aufgelöst hat, staut sich der Verkehr auf Höhe Friedbergs inzwischen auf rund sieben Kilometern.

Zu einem weiteren schweren Unfall war es am frühen Morgen auch auf der A3 gekommen. Dort war zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen ein Pkw in das Heck eines Lastwagens gerast. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Auch hier staute sich der Verkehr zeitweise auf sieben Kilometern.

14.09.2020