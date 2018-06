Gefährliche Raupen sorgen für Schulausfall in Neuhof

Eichenprozessionsspinner in Osthessen

Die Schüler wird es freuen: Da gleich 40 Nester von Eichenprozessionsspinnern gefunden wurden, fällt in Neuhof bei Fulda am Freitag der Unterricht aus. Auch ein Tierpark muss seine Pforten schließen.

Eine Schule und ein Tiergarten in Osthessen müssen wegen des Eichenprozessionsspinners geschlossen bleiben. Auf dem Gelände der Johannes-Kepler-Schule in Neuhof bei Fulda seien rund 40 Nester des gefährlichen Schädlings gefunden worden, teilte der Kreis Fulda am Donnerstag mit.

Da auch auf dem Schulhof seien schon Exemplare gesichtet wurden, bleibe die Schule am Freitag geschlossen. Die Beseitigung der Tiere habe Vorrang. Ob der Unterricht am Montag wieder stattfindet, will die Schule am Sonntagnachmittag im Internet mitteilen.

Brennhaare ein Gefahr für den Mensch

Der Heimattiergarten in Fulda bleibt am Dienstag (19. Juni) geschlossen, weil auch dort Nester aus den Baumkronen entfernt werden sollen. Bis dahin bleibe der Tiergarten ganz normal geöffnet, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Besucher würden mit Warnschildern darauf hingewiesen, den betroffenen Eichen nicht zu nahe zu kommen.

Laut BUND Hessen hat die Ausbreitung des Nachtfalters, dessen Raupen eine Gefahr für den Menschen darstellen, in den vergangenen Jahren zugenommen. Die feinen Brennhaare der Raupen können bei Kontakt zu Hautjucken, Atemnot oder auch zu einem allergischen Schock führen. Neben Fulda wird in diesem Jahr unter anderem auch in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt gegen die Schädlinge vorgegangen.

Sendung: hr-iNFO, 14.06.18, 18 Uhr