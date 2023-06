Ein gefällter Baum hat am Sonntag bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) für eine stundenlange Sperrung der Bahnstrecke Wiesbaden-Aschaffenburg geführt.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte ein Mann in seinem Garten einen Baum gefällt. Dieser stürzte auf die nahe Oberleitung der Bahn, die Leitung riss, es kam zu einem Brand. Löscharbeiten und Reparatur dauerten bis in den späten Abend.