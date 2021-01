Gefälschte Kennzeichen am Wagen

Bei einer Verkehrskontrolle in Eschwege ist der Polizei am Sonntagnachmittag ein 36-Jähriger ins Netz gegangen, an dessen Auto gleich zwei gestohlene Kfz- Kennzeichen angebracht waren.

Sein Fahrzeug wurde sichergestellt, da sich die Eigentumsverhältnisse nicht klären ließen. Zusätzlich wird geprüft, ob der Mann unter Drogeneinfluss fuhr.