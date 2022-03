Gefahrgut-Einsatz in Eichenzell

In einem Logistikzentrum in Eichenzell (Fulda) ist in der Nacht zum Donnerstag die Lauge "Lanthane 175" aus einem Postcontainer ausgetreten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, habe keine Gefahr für Menschen oder die Umwelt bestanden. Der Container wurde geleert und das tropfende Behältnis gesichert.