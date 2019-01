Gefahrgut-Leck in Gernsheim

Ein Tanklaster hat in Gernsheim durch ein Leck Lösungsmittel verloren. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, da die Chemikalie betäubend wirken kann und leicht entzündbar ist. Die Feuerwehr habe die Lage im Griff.

Ein Lkw hat am Montagabend gegen 17.15 Uhr in Gernsheim (Groß-Gerau) Gefahrgut verloren. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Bei dem ausgetretenen Stoff handelt es sich um das Lösungsmittel m-Xylol, wie die Stadt Gernsheim auf ihrer Internetseite mitteilte . m-Xylol sei ab einer Temperatur von 28 Grad leicht entzündlich und explosiv. Dämpfe des Stoffes könnten bei größeren Konzentrationen betäubend wirken.

Feuerwehr: "Alles im Griff"

Die Mainzer Straße war zwischen Biebesheim am Rhein und Gernsheim bis auf Weiteres gesperrt. Autofahrer, die dadurch im Stau standen, waren aufgefordert, die Lüftungsanlage auszuschalten.

"Wir haben alles im Griff", sagte ein Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr Gernsheim am Abend zu hessenschau.de. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten.

Leichtentzündliches Lösungsmittel

Nach Informationen des Darmstädter Echos war der Lastwagen auf dem Weg vom Gernsheimer Tanklager des Frankfurter Chemieunternehmens Solvadis zur Autobahn. Wie die Stadt Gernsheim weiter mitteilte, trat das Mittel über ein Leck aus. Wie es dazu kam, müssen Ermittlungen von Polizei und eventuell Staatsanwaltschaft ergeben.

Die Feuerwehren waren bis in den Abend beschäftigt, den Stoff aufzunehmen und zu verhindern, dass er in die Kanalisation gelangt. Auch die Werksfeuerwehr des Chemieunternehmens Merck, das ein Werk in Gernsheim hat, war im Einsatz.