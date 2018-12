Die Vorbereitungen laufen: Das Gefahrgut soll in der Nacht umgepumpt werden.

Die Vorbereitungen laufen: Das Gefahrgut soll in der Nacht umgepumpt werden.

Verunglückter Kesselwagen in Neuhof

Eigentlich sollte das hochgiftige Kühlmittel eines verunglückten Kesselwagens in Neuhof am Sonntag noch entsorgt werden. Doch die Aktion verzögert sich.

Der aufwändige Gefahrguteinsatz im osthessischen Neuhof (Fulda) verzögert sich. Spezialisten wollten die rund 600 Kilogramm Methylchlorid noch am Sonntag aus dem verunglückten Kesselwagen in einen anderen Kesselwagen umpumpen. Doch die Ankunft des Wagens verzögerte sich. Er sollte erst gegen 23 Uhr eintreffen.



Der Wagen musste laut Feuerwehr-Einsatzleiter Jochen Fries aus Marl in Nordrhein-Westfalen nach Neuhof gebracht werden. Gegebenenfalls werde der Methylchlorid-Rest im Anschluss kontrolliert abgebrannt.

Die Arbeiten könnten sich bis tief in die Nacht hinziehen. Nach der Abpump-Aktion soll der havarierte Kesselwagen geborgen werden. "So etwas in diesem Ausmaß hatten wir im Kreis Fulda schon lange nicht mehr", sagte Fuldas Kreisbrandinspektor Adrian Vogler dem Portal osthessen-news.de .

Anwohner müssen ihre Wohnungen nicht verlassen

Entgegen ersten Planungen müssen die Anwohner des Bahnhofs ihre Wohnungen nun doch nicht verlassen, teilte die Polizei mit. Am Samstag hatten 150 Anwohner mehrere Stunden lang ihr Zuhause verlassen müssen.

Zur Zeit können keine Züge in Neuhof halten. Sämtliche Züge werden über die ICE-Strecke geleitet. Daher könne es zu Verzögerungen kommen. Für den Nahverkehr hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am Montag soll die Bahnstrecke in Richtung Flieden und Fulda eingeschränkt wieder befahrbar sein.

Zwei Züge streiften sich beim Rangieren

Das Unglück hatte sich am Freitagmittag im Bahnhof Neuhof ereignet. Bei Rangierarbeiten hatten sich zwei Züge gestreift, dabei war der Güterwagen des einen Zuges in einen Kesselwagen der anderen Bahn gefahren und hatte diesen aus den Schienen gehoben. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Zwischenfall kam, wird noch ermittelt. In dem havarierten Gaskesselwaggon befinden sich Restbestände des hochgiftigen und brennbaren Kühlmittels Methylchlorid. Dieses darf nicht in die Atmosphäre entweichen, da es zu einer Verpuffung kommen kann.

Stickstoff bei Bergung ausgetreten

Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hatten am Samstag in einem Großeinsatz an der Bergung mitgewirkt, die sich jedoch schwierig gestaltete. Mithilfe eines Spezialkrans wurde der Waggon erfolgreich wieder aufs Gleis gehoben. Dabei sei jedoch eine geringe Menge Stickstoff ausgetreten, mit der das Methylchlorid gekühlt werde, teilte die Polizei mit.