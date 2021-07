Die Feuerwehr im Einsatz nach dem Gefahrstoffaustritt in Gernsheim.

Die Feuerwehr im Einsatz nach dem Gefahrstoffaustritt in Gernsheim. Bild © Keutz TVNews

Gefahrstoff in Gernsheim ausgelaufen [Audioseite]

Ein Leck in einem Tank hat in Gernsheim für einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz gesorgt. Auf dem Gelände einer Chemiefirma floss der Gefahrstoff Xylol aus.

Nachdem ein Anwohner in Gernsheim (Groß-Gerau) am Donnerstagabend gegen 20 Uhr starken Geruch nach Lösungsmittel gemeldet hatte, ist auf dem Gelände eines Chemiewerks ein Leck in einem Tank entdeckt worden.

Der Gefahrstoff Xylol lief in ein Auffangbecken, wie die Polizei mitteilte. Die Flüssigkeit sei gesundheitsgefährdend. Die Menschen in der Umgebung des Unternehmens Solvadis sollten zunächst Türen und Fenster geschlossen halten.

Keine Verletzten

Feuerwehren aus mehreren umliegenden Orten und die Werksfeuerwehr der Firma Merck wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte dichteten den Tank ab und kümmerten sich um die ausgelaufenen Chemikalien. Mehrere Streifen der Polizei sperrten die Zufahrten zum Einsatzort. Zudem war der Rettungsdienst des Roten Kreuzes vor Ort.

Der Einsatz war den Angaben zufolge gegen 1.45 Uhr in der Nacht zum Freitag beendet. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Warum der Stoff, der als Lösungsmittel zum Einsatz kommt, ausgetreten war, werde nun vom Kommissariat für Umweltdelikte ermittelt.