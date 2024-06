Gefangenes Schwein in Quarantäne

Ein frei laufendes Minischwein ist im Landkreis Offenbach eingefangen worden und kommt vorsichtshalber mit Blick auf die Schweinepest in Quarantäne.

Das Tier werde auch auf das ASP-Virus beprobt, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Donnerstag. Am Vorabend hatte das wohl ausgebüxte Schweinchen für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz gesorgt. Versuche, das Schwein einzufangen, schlugen fehl. Am Donnerstag wurde es dann geschnappt. Mit Blick auf die Schweinepest im benachbarten Landkreis Groß-Gerau waren die Behörden im Alarmbereitschaft.