Gefesselt, stranguliert und mit Stichwunden am Hals: Auf einem Wald-Grillplatz bei Wetzlar ist ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden worden. Seine Ehefrau sitzt mittlerweile in U-Haft.

Am Dienstagnachmittag ist ein Mann gefesselt und schwer verletzt auf einem Grillplatz in Wetzlar gefunden worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann, ein 58-jähriger aus Aßlar (Lahn-Dill), habe eine Stichwunde am Hals gehabt, zudem sei er offenbar vorher stranguliert worden.

Ein Zeuge habe den Mann am Grillplatz Hermannstein liegen sehen und die Polizei alarmiert. Per Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus in Gießen - mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Ehefrau im Verdacht

Den Angaben zufolge nahm die Polizei noch am Dienstagabend die Ehefrau des Mannes fest. Sie sei dringend tatverdächtigt, bestätigten die Beamten auf Nachfrage. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde die 42-Jährige am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Weitere Angaben möchten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Wer etwas gesehen hat - etwa Fahrzeuge oder Personen an der Grillhütte - soll sich bei der Polizei Wetzlar melden.

Die Grillhütte Hermannstein ist seit Jahren ein beliebtes Ziel für Feierlichkeiten. Sie liegt in einem Waldstück im Wetzlarer Norden, zwischen den Autobahnen 45 und 480.

