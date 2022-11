Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Putenmastbetrieb in Hungen (Gießen) gibt es bislang keine neuen Verdachtsfälle in der Region.

Es seien Proben von Hühnern, Enten und Gänsen auf den Erreger untersucht und keine neuen Anhaltspunkte für weitere Infektionen gefunden worden, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Die Schutzzone von drei Kilometern um den Betrieb wird aufgehoben.