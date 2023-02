Bei einem Unfall bei Haiger (Lahn-Dill) ist ein 36 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war er am Vortag auf einer Landstraße aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt.