Zwei Autoinsassen sind bei einem Unfall zwischen Hasselroth-Neuenhaßlau und Freigericht-Niedermittlauschwer (Main-Kinzig) verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Pkw am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Erdhügel neben der Straße geprallt. Der 81-jährige Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die 80-jährige Fahrerin kam ebenfalls in Krankenhaus.