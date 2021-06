Bei einem Fußball-Korso in Büdingen hat ein Autoposer die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Mitten in einer jubelnden Fanmenge flogen mehrere Gehweg-Poller wie Geschosse durch die Luft.

Den Sieg der deutschen Nationalmannschaft im Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Portugal haben am Samstagabend viele Fans mit einem Autokorso gefeiert - so auch in Büdingen (Wetterau). Dass es dort bei einem Unfall inmitten einer jubelnden Fanmenge keine Verletzten gab, ist nach Polizeiangaben vom Montag aber reine Glückssache gewesen.

Stahlpoller werden zu Geschossen

Der 22 Jahre alte Fahrer eines schwarzen BMWs hatte sein 367PS-starkes Gefährt in einem Kreisverkehr in den Innenstadt offenbar beschleunigt, um zu driften. Er verlor den Beamten zufolge bei seinem Imponiergehabe jedoch die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit acht auf dem Gehweg platzierten Pollern.

Die abgerissenen Stahlbegrenzungen seien wie Geschosse in den Schaufenstern und Fassaden angrenzender Geschäfte eingeschlagen, teilte die Polizei mit. "Es ist dem puren Zufall zu verdanken, dass sich dort gerade keine Menschen aufhielten", so die Beamten. Verletzt wurde offenbar niemand. Auch für den 22-Jährigen am Steuer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin ging der Unfall glimpflich aus. Nur das Sportcoupé wurde erheblich beschädigt.

Führerschein soll eingezogen werden

Wegen der "grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Beschleunigung des Pkw zu einem Drift auf engstem und belebtem Raum zu Posing-Zwecken" beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Mannes.

Die Fahrerlaubnis solle ihm "grundsätzlich abgenommen" werden, erklärte eine Polizeisprecherin. Ein Richter entscheide, wie lange eine Sperre verhängt werde. Danach müsse der Mann eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen und sich neu zur Führerscheinprüfung anmelden.