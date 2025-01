Mit "Werkzeug" bedroht Geiselnahme in Rimbach beendet - Tatverdächtiger festgenommen

Geiselnahme in einer Volksbank-Filiale im südhessischen Rimbach: Ein Mann hielt dort am Morgen eine Bank-Mitarbeiterin in seiner Gewalt - bis der mutmaßliche Täter schließlich festgenommen wurde.

Stand: 07.01.25, 13:33 Uhr









Polizei-Einsatz in Rimbach am Dienstagmorgen Bild © picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Videobeitrag Bank-Mitarbeiterin mit "Werkzeug" bedroht Video Ein schwer bewaffneter Polizist an der Einsatzstelle. Bild © Anna Vogel/hr Ende des Videobeitrags Die Geiselnahme in einer Volksbank-Filiale in Rimbach (Bergstraße) war nach rund drei Stunden beendet. Der mutmaßliche Täter sei widerstandslos festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Verletzt wurde niemand. Der 36-Jährige sei gegen 8 Uhr in die Filiale einer Volksbank eingedrungen. Dort hatte er eine Bank-Mitarbeiterin "gegen ihren Willen" in seiner Gewalt, wie der Sprecher sagte. Das Motiv ist unklar. Der Mann habe die 21-Jährige "mit einem Werkzeug" bedroht. Opfer und Angehörige werden betreut Die Frau blieb körperlich unversehrt, sie wurde nach Beendigung des Polizei-Einsatzes psychologisch betreut. "Angehörige und weitere unmittelbar Betroffene werden zudem von der Polizei im Rathaus betreut", sagte der Sprecher. Die Ortsdurchfahrt von Rimbach wurde während des Einsatzes gesperrt. Bild © René Priebe Das Gebäude in Rimbach wurde für die Zeit des Einsatzes abgeriegelt und umstellt. Ein Spezialeinsatzkommando und eine Verhandlungsgruppe - Spezialisten der Polizei für taktische Gesprächsführung - waren vor Ort. Diese hätten mit dem Tatverdächtigen Kontakt aufgenommen. Mit Erfolg: Gegen 11 Uhr war der Einsatz beendet. "Die Lage wurde unblutig beendet, und das ist unterm Strich für uns immer das Entscheidende", hieß es von der Polizei. Rimbach: Hintergründe weiter unklar Bei den Ermittlungen würden jetzt neben dem Tatverdächtigen und der betroffenen Bankmitarbeiterin auch Zeugen vernommen, sagte eine Polizeisprecherin. Spuren würden ausgewertet, zudem sei eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Verdächtigen angedacht. Über das weitere Vorgehen werde dann die Staatsanwaltschaft entscheiden. Zur Identität der festgehaltenen Person äußerte sich der Polizeisprecher nicht. So blieb zunächst auch unklar, ob der Mann in der Bankfiliale Geld erbeuten wollte. Nach Angaben der Volksbank auf ihrer Homepage ist diese Filiale dienstags eigentlich für die Öffentlichkeit geschlossen. Videobeitrag Polizei-Sprecher: "Einsatz mit Spezialkräften" Video Polizei-Sprecher Bernd Hochstädter zur ersten Lage in Rimbach Bild © hr Ende des Videobeitrags Von einer Geiselnahme sprechen Kriminologen dann, wenn ein Täter Forderungen erhebt und etwas zu erpressen versucht, indem er eine andere Person gegen ihren Willen festhält. Juristisch gesehen handelt es sich um Freiheitsberaubung - die Geiselnahme wäre eine besondere Form davon. Die Bundesstraße 38, die durch den Ort im Odenwald führt, war am Vormittag im betroffenen Bereich gesperrt.