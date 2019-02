Bei einem Brand in einer Altenwohnanlage in Geisenheim ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Das Feuer war in seiner Wohnung ausgebrochen. Vermutlich hatte eine Modell-Dampfmaschine den Brand verursacht.

In einer Altenwohnanlage in Geisenheim (Rheingau-Taunus) ist am Montagabend bei einem Feuer ein 69 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. 27 weitere Senioren wurden aus dem Gebäude in der Hospitalstraße geholt und in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Von ihnen sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden.

Dampfmaschinenmodell mit Feuer betrieben

Das Todesopfer sei vermutlich durch Brandverletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der Mann besaß eine Modell-Dampfmaschine, bei der man einen Kessel Wasser mit Feuer beheizt. Die Polizei geht davon aus, dass unsachgemäßer Umgang mit dem Technik-Spielzeug zu dem Brand führte, der gegen 21 Uhr in der Wohnung des 69-Jährigen im ersten Obergeschoss des Gebäudes ausbrach.

Das Feuer war nach etwa einer Stunde gelöscht. Starker Rauch zog allerdings durch mehrere Etagen. Die Wohnung liegt in einem Gebäudeteil des Caritas Altenzentrums Marienheim, in dem es vor allem Mietwohnungen für Betreuung im Bedarfsfall gibt.

Die Räume sind vorerst unbewohnbar, die Bewohner kamen bei Angehörigen oder in Krankenhäusern unter. Laut Caritas muss ein Labor nun auswerten, ob Luft und Wände noch Schadstoffe enthalten. Wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist noch offen.