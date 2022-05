Eine Geisterfahrerin hat auf der A49 bei Baunatal (Kassel) einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht.

Die 20-Jährige sei am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Baunatal-Mitte in Richtung Kassel aufgefahren, berichtete die Polizei. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen habe sie gewendet und sei auf der linken Spur in falscher Richtung gefahren. Eine dort ebenfalls fahrende 39-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Sie wurde bei dem Frontalzusammenstoß schwer, die Falschfahrerin lebensbedrohlich verletzt. Ein 28 Jahre alter Beifahrer der 39-Jährigen wurde leicht verletzt. Die Autobahn war drei Stunden gesperrt.