Spektakulärer Crash am Samstag in Flieden: Eine Autofahrerin hat das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Sie durchbrach beide Schaufenster eines Eckladens.

Es sei "Glück im Unglück" gewesen, dass niemand verletzt wurde, teilte die Polizei nach dem Crash mit. Bild © osthessennews.de

Die 72 Jahre alte Fahrerin eines SUV hatte am Samstagmittag in Flieden (Fulda) in einer Metzgerei eingekauft und wollte rückwärts ausparken, teilte die Polizei mit. Offenbar verwechselte sie dabei Gas- und Bremspedal, sodass sie vom Parkplatz schoss und rückwärts die Straße überquerte. Schließlich krachte sie so schnell in die Schaufensterscheibe einer gegenüberliegenden Physio-Praxis, dass sie auch noch eine über Eck liegende Scheibe durchbrach.

Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, ihr Wagen und Teile der Praxis-Einrichtung wurden aber stark beschädigt. Das Gebäude ist nach Polizeiangaben nicht einsturzgefährdet. Ein Abschleppdienst zog den SUV aus den Geschäftsräumen. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 70.000 Euro.