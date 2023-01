Falsche Handwerker in Fulda

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag in Fulda Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro in der Wohnung einer 85-Jährigen gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, hatten sich die beiden als Handwerker ausgegeben, die wegen eines angeblichen Rohrbruchs in der Straße alle Wasserhähne überprüfen müssten. Die Fahndung läuft.