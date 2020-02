Geld in Bücherspende entdeckt

Stadtbücherei Geld in Bücherspende entdeckt

In der Stadtbücherei in Oberursel ist in einer abgegebenen Bücherspende ein großer Geldbetrag entdeckt worden.

Die Scheine waren zwischen den Seiten eines Buches versteckt. Wie sie dorthin kamen und ob der unbekannte Spender überhaupt von ihnen wusste, ist noch unklar. Das Geld befindet sich inzwischen im Fundbüro.